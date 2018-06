Brandstichting op buurtfeest 25 juni 2018

Een team van de brandweerpost Ronse moest gisterenavond iets voor zeven uur te hulp snellen naar de Spinsterstraat. Daar was een brand ontstaan in de toiletten van het buurthuis Botaniek.





Er was een feest aan de gang, omdat de dienst Samenlevingsopbouw het vernieuwde ontmoetingsplaats feestelijk wou inhuldigen.





Kennelijk kwam toch niet iedereen met de beste bedoelingen: een brand in de toiletten was volgens de brandweer aangestoken. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. Er was veel rook binnen, maar het publiek zat buiten. (DCRB)