Brandstichter(s) aan het werk in huis aan Zonnestraat 07 maart 2018

02u53 0 Ronse Een korte, maar felle brand heeft gisterenavond gewoed in een huis aan de Zonnestraat in Ronse. De vlammen geraakten zowel vooraan op de bovenverdieping als aan de achterkant van de woning.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurde een branddeskundige om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. "Maar het luidt geen twijfel: het vuur is aangestoken", vertelde ons K.S., de 30-jarige bewoner van het huis. "Achteraan hebben ze een ruit ingegooid om mijn woning binnen te dringen. Op de verdieping is mijn bed in brand gestoken en ook achteraan beneden is er een brandhaard", aldus de alleenwonende man van Marokkaanse afkomst. "Ik kwam net thuis van mijn werk, toen ik zag dat er brand was. Ik heb geen flauw idee wie dit kan hebben gedaan. Ik heb bij mijn weten alvast geen vijanden. Dit is toch wel even schrikken. Mijn huis is onbewoonbaar. Ik kan terecht bij vrienden", besloot de man.





Autobrand

Een half uur na de brand aan de Zonnestraat moest de brandweer ook te hulp snellen naar het parkeerterrein van het winkelcentrum aan de César Snoecklaan. Daar stond een auto in brand. Politie en brandweer zien evenwel geen verband tussen de twee feiten: de autobrand zou te wijten zijn aan een technisch defect.





(DCRB)