Brandende Bommelpop kondigt einde van de Bommels 2019 aan: nu nog één keer de cafés in Lieke D'hondt

07 januari 2019

23u40 0 Ronse De Bommelpop brandt, de Bommels zitten erop. Ondanks de regen op kwamen op maandagavond heel wat feestvierders de popverbranding bijwonen.

Koning Christophe en koningin Caitlynn gaven de sleutel van Ronse hebben terug aan burgemeester Luc Dupont (CD&V) en maakten zo een einde aan drie dagen feesten. Ze hadden wel nog een boodschap voor de burgervader: “Volgend jaar willen we vijf dagen Bommels in plaats van drie”, sprak Caitlynn. De Ronsenaars waren meteen akkoord, maar toch kwam er dit jaar opnieuw na drie dagen een einde aan de Bommels. Het koningspaar stak de ‘Zatte Bommel’, die voor de gelegenheid was aangekleed door hun Bommelgroep De Kadeitschiest, in brand en luidde zo het officiële einde van de Bommels in. Al doken de echte Bommels nog een laatste keer de cafés in voor een onvergetelijke feestnacht. Op naar de Bommels 2020…