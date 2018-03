Borden op perron opnieuw tweetalig 01 maart 2018

Treinreizigers in Ronse kunnen de naam van het station opnieuw in twee talen lezen.

Een rechtzetting was nodig omdat Infrabel per vergissing geen borden met de Franse naam 'Renaix' had geplaatst na de vernieuwing van de perrons vorig jaar.





"Dat was een foutje bij de werken", zegt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. "Bij elke vernieuwing van een station plaatsen we nieuwe borden. De mensen die dat in Ronse deden, gingen ervan uit dat Ronse enkel Nederlandstalig was en plaatsten dus enkel de Vlaamse borden." Maar aangezien de stad nog steeds taalfaciliteiten heeft, moeten er ook Franse naamborden staan. Met de nieuwe borden is dat foutje dus rechtgezet. (LDO)