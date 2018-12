Bomen moeten wijken voor aanleg fietssnelweg in spoorwegbedding Lieke D'hondt

11 december 2018

18u51 0 Ronse Een strook bomen in de spoorwegbedding aan de Viermaartlaan in Ronse is moeten wijken voor de aanleg van de fietssnelweg F421. De fietsroute zal uiteindelijk Rome en Londen met elkaar verbinden, maar niet iedereen is blij dat daar bomen voor moeten sneuvelen.

De provincie Oost-Vlaanderen plant in samenwerking met de stad de aanleg van een fietssnelweg in de oude spoorwegbedding aan de Viermaartlaan. Die moet Ronse op een veilige manier verbinden met Ellezelles en Russeignies. Om de aanleg voor te bereiden, zijn deze week een aantal kleine bomen gekapt omdat de grindweg verhard moet worden en er een aansluiting gemaakt moet worden op het bestaande fietspad. “Om het project te kunnen realiseren, moesten de bomen verdwijnen. Als we een ander traject moeten volgen, zouden er grote platanen moeten verdwijnen en dat is geen optie”, legt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Stockman uit. “Hier gaat het om natuurlijke opslag. De bomen zijn er nooit aangeplant. Eens de fietssnelweg gerealiseerd is, zullen de bomen opnieuw kunnen groeien. Enkel het verharde deel dat drie tot vier meter breed zal zijn, zal uiteraard bomenvrij zijn.”

Rode lijst

Enkele Ronsenaars verbazen zich wel over de bomenkap. Ze signaleerden op Facebook dat de zone een biotoop was waar zeldzame vlinders werden gespot. “Dat heb ik achteraf vernomen”, zegt Stockman. “We waren daar niet van op de hoogte. Het moet ergens fout gelopen zijn in de communicatie met de natuurverenigingen.” Toch maakt de schepen zich sterk dat de soorten het verdwijnen van de bomen wel zullen overleven. “De sleedoornpage zet eitjes af op de sleedoorn, maar kan dat nog steeds op andere sleedoorn doen in de buurt.”