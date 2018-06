Boete voor rijden zonder keuring 02 juni 2018

02u42 0

De 25-jarige A. M. uit Ronse moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij in een maand tijd twee keer betrapt werd achter het stuur van zijn wagen, zonder over een geldig keuringsbewijs te beschikken. "De kosten aan de wagen waren te groot", vertelde de man. De politierechter legde hem 400 euro boete op. (TVR)