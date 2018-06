Boete voor moeder die kind in laadruimte vervoert 14 juni 2018

E.B. uit Ronse kreeg in de politierechtbank een geldboete van 240 euro en acht dagen rijverbod opgelegd nadat ze haar kind in de laadruimte van haar wagen vervoerde.





"Mijn cliënte moest haar twee kinderen ophalen en was op baan met een kleine bestelwagen zonder achterbank. Er zat dus niets anders op dan één van haar kinderen in de laadruimte te vervoeren", vertelde haar advocaat. De politierechter had hier echter weinig begrip voor. (TVR)