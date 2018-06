Boete en rijverbod 07 juni 2018

B. V. (60) uit Ronse stond terecht in de politierechtbank nadat hij op kerstdag tegen de lamp liep tijdens een alcoholcontrole. Zo had hij 1,68 promille alcohol in het bloed. Met al twee eerdere veroordelingen op zijn strafregister voor sturen onder invloed was hij ook niet aan zijn proefstuk toe. De rechter legde hem een boete van 1.600 euro en 1,5 maand rijverbod op. (TVR)