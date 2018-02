Blijk van waardering voor reuzendragers 19 februari 2018

Het stadsbestuur van Ronse heeft het label van 'reuzenvriendelijke gemeente' aangevraagd bij de federatie 'Reuzen in Vlaanderen'. De reuzendragers en reuzen uit Ronse zijn al sinds 2016 erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De aanvraag is een hart onder de riem voor de vrijwilligers die letterlijk en figuurlijk hun schouders onder de reuzen zetten. "Het is een hele mooie blijk van waardering van de stad voor de lokale reuzenwerking", zegt reuzendrager Adelin Roos. "Met de vijf reuzen Staf de wever, Manse de spinster, Angeleki de naaister, Ephrem de beiaardier en MAX de zot van Ronse, is de reuzentraditie hier sterk verankerd en dat sinds 1952." Dankzij de titel zullen de stad en de reuzenvereniging meer kansen krijgen om te netwerken en kunnen ze de reuzen nog meer onder de aandacht van de Ronsenaars brengen. (LDO)