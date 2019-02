Biosynergy plant biomassaverbrandingscentrale in Pont West: “Via warmtenet ook naburige bedrijven van energie voorzien” Lieke D'hondt

04 februari 2019

16u29 2 Ronse Biosynergy wil een biomassaverbrandingscentrale bouwen op industrieterrein Pont West in Ronse. Eens de centrale er staat, zullen ook de naburige bedrijven via een warmtenet gebruik kunnen maken van de CO₂-neutrale energie.

Het Kruishoutemse bedrijf Biosynergy wil van Pont West in Ronse haar nieuwe uitvalsbasis maken. “Om de groei en verdere ontwikkeling van de vennootschap te kunnen verzekeren, waren wij op zoek naar een goede locatie om onze activiteiten te centraliseren”, zegt business developer Thibaut De Veyt. “De ontwikkeling van industriezone Pont West bood een niet te missen kans.” Er zullen kantoren, een vergaderruimte, werkplaats en magazijn komen, maar ook een biomassaverbrandingsinstallatie. Daar zullen houtresten van de omliggende industrie omgezet worden in CO₂-neutrale energie om het bedrijf van warmte te voorzien. “We zijn ook van plan om lokaal snel roterend hout, zoals wilgen en populieren aan te planten. Dergelijke energiegewassen zijn niet alleen nuttig, maar ook esthetisch een goede keuze”, verduidelijkt De Veyt.

Referentie-installatie

“De biomassa-installatie zal voorzien zijn van de laatste nieuwe technologieën en zal ook dienst doen als showroom en ‘educational center’. We zullen er klanten, prospecten, overheden en scholen ontvangen. Dat betekent ook dat we alle uitstootnormen zullen respecteren en dat externe geaccrediteerde instanties controles zullen uitvoeren”, verzekert De Veyt.

Warmtenet

De komst van Biosynergy naar Pont West opent ook mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet op het bedrijventerrein. Daarmee kan de geproduceerde warmte via ondergrondse, geïsoleerde leidingen getransporteerd worden naar andere afnemers. “Via een klein warmtenet zullen onze buren van onze warmte gebruik kunnen maken, maar er zijn al gesprekken met de stad Ronse en de projectontwikkelaar van Pont West om het warmtenet op termijn uit te breiden”, zegt De Veyt.

Openbaar onderzoek

Ondertussen is het openbaar onderzoek dat gepaard gaat met de vergunningsaanvraag al aan de gang. Nog tot 19 februari 2019 kunnen er bezwaren of opmerkingen ingediend worden. Gemeenteraadslid Lech Schelfout (Groen) uitte zijn bezorgdheid al in de gemeenteraad. Hij vreest dat de komst van de biomassacentrale niet te rijmen valt met het burgemeestersconvenant waarin de stad ernaar streeft de luchtkwaliteit te verbeteren. Hij vreest onder meer dat de installatie schadelijke uitstoot met zich mee zal brengen en dat het bedrijf de biomassa zal aanvoeren vanuit verre landen. Biosynergy maakt zich sterk dat uitstoot wel onder controle blijft door diverse technieken voor rookgasreiniging en benadrukt dat de biomassa lokaal zal worden vergaard.