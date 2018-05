Bijna zomer, bijna haringenworp 08 mei 2018

De Vereniging Oudgedienden Zeemacht sectie Ronse organiseert op zaterdag 9 juni de jaarlijkse maatjeshappening. Die vindt plaats aan lokaal de Harmonie op de Grote Markt in Ronse tussen 12 en 14 uur. Drie maatjes met ajuin, brood, één glas wijn en jenevertje kosten 12 euro. Kaarten zijn te koop bij de leden van de vereniging in de Harmonie, via 0475/75.03.92 of info@marineronse.be. Na de maatjeshappening organiseren de oudgedienden om 14.30 uur een haringenworp vanuit het venster boven de Harmonie. Wie de haring met het nummer één vangt, wint de 'Gouden Haring-trofee'. (LDO)