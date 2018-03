Biergolf en drukpers voor meer toeristen VERSNELLING HOGER IN AANTREKKEN BEZOEKERS LIEKE D'HONDT

12 maart 2018

02u27 0 Ronse Ronse is helemaal klaar voor het nieuwe toeristische seizoen. Met een nieuwe website, de introductie van City Beer Golf en een nieuw leven voor een oude drukpers, legt de stad extra troeven op tafel.

Het paradepaardje van het toeristische seizoen 2018 is ongetwijfeld de nieuwe website www.visitronse.be. Deze moet de bezoekers een duidelijk overzicht geven van wat er allemaal te beleven valt in de stad, van logies en restaurants tot natuur en architectuur. "Tachtig procent van de mensen bezoekt eerst de website van een stad vooraleer ze op uitstap gaan of de dienst Toerisme contacteren", stelt Annelies Lenoir van de dienst Toerisme. "Een professionele en gebruiksvriendelijke website is dus een must." De stad zet ook in op buitenlandse toeristen, want de website zal vanaf juni beschikbaar zijn in het Engels, Frans en Duits.





Drukdemonstratie

Ronse pakt dit jaar ook uit met een nieuw pronkstuk: de drukpers van drukker en uitgever De Malander uit 1850. De drukpers kreeg een nieuw leven en is nu te bewonderen in Brouwerij De Keyser in de Priesterstraat. Hubert De Doncker zal de toeristen er meer over vertellen. "De drukpers stond al decennialang stof te vergaren in de Hoge Mote en ik ben er al tien jaar verliefd op. Ik vind dat ook de toeristen hem moeten kunnen bewonderen", zegt hij. "Daarom hebben we ervoor gekozen om de drukpers hier in de brouwerij te plaatsen", vertelt schepen van toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA). "Als de brouwerij dicht is, kunnen toeristen de pers zien van achter het glas. Bij een gegidste wandeling in De Vrijheid kan je ook een demonstratie aanvragen." De drukpers zal ook effectief gebruikt worden. "Vooral voor kunstzinnige projecten. Zo maakten we al een affiche voor de Gedichtendag, maar we willen ook viltjes maken met daarop typische symbolen van Ronse, zoals het voetbal, de belleman en de brandweer", zegt De Doncker.





Streekbier

Ook voor de sportievere toerist is er iets nieuws: de 'City Beer Golf'. Een potje golfen in de straten van Ronse kon al langer, maar de City Beer Golf is een nieuw concept in het genre. Naast het golfen is er namelijk tijd voor het proeven van streekbier. "Bij de Beer Golf voorzien we vier holes in plaats van zes of negen, maar we stoppen ook drie keer voor een bierproeverij. Zo kunnen de deelnemers Ronse niet alleen op een speelse manier leren kennen, maar kunnen ze er ook van proeven", zegt zaakvoerder Vincent Hellemans.





Met deze nieuwe troeven wil Ronse in 2018 nog meer bezoekers aantrekken.





"Jaar na jaar stijgt het bezoekersaantal, maar dit jaar willen we nog een versnelling hoger schakelen", zegt schepen Vanhoutte. "Daarom zal het infokantoor vanaf nu doorlopend open zijn. Zo zijn we zeven dagen op zeven tussen 10 uur en 17 uur beschikbaar voor de toerist."