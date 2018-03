Bewoners geëvacueerd na brand 26 maart 2018

Het heeft gisteravond iets voor tien uur gebrand in een appartementsgebouw op de hoek van de Viermaartlaan en de Gefusilleerdenlaan. De brand ontstond in de keuken van één van de appartementen. De brandweer besloot om uit voorzorg ook de bewoners van de twee andere woningen in het gebouw te evacueren. Er vielen geen gewonden bij de brand en de bewoners mochten diezelfde avond nog terug naar huis. Enkel in het appartement waar de brand ontstond, is de schade aanzienlijk. (DCRB/LDO)