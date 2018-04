Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 04 april 2018

Dienstencentrum De Hoge Winde organiseert in mei een sensibiliseringscampagne in Ronse om vrouwen te stimuleren zich preventief te laten testen op baarmoederhalskanker. "Alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar worden aangemoedigd om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. In Ronse nam in 2016 54 procent van de vrouwen deel aan het onderzoek. We scoren daarmee lager dan de rest van de provincie", zegt Machtelt Stroobants, diensthoofd van De Hoge Winde. Om dat percentage op te krikken is er op woensdag 2 mei om 19 uur een infoavond met dokter Coelis en op vrijdag 4 mei vanaf 19 uur een ladies night met de film 'Me before you', een kunstveiling met Nathalie Vander Eecken en een receptie. Inschrijven kan bij het dienstencentrum De Hoge Winde in de Bredestraat 256, via 055/20.70.73 of hogewinde@zorggroepeclips.be. (LDO)