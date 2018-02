Bestuurders massaal door rood licht op Kruisstraat 24 februari 2018

Maar liefst vijf bestuurders hebben zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank moeten verantwoorden nadat ze op de Kruisstraat in Ronse door het rood licht reden. "Ook de vorige weken waren er opvallend veel dossiers van bestuurders die er door het rood reden", merkte politierechter Cindy Stevenaert verbaasd op. "Is daar iets veranderd aan die lichten?", vroeg ze zich af. Volgens korpschef Patrick Boel van de Ronsese politie ligt de oorzaak bij de flitspaal die bijna een jaar buiten dienst was. "Veel bestuurders wisten dat, waardoor ze de lichten soms aan hun laars lapten. In de eerste weken dat de flitspaal weer werkte, liepen er heel wat bestuurders tegen de lamp", aldus Boels. "Intussen weet iedereen dat de flitspaal weer werkt en daardoor is ook het aantal overtredingen weer gedaald." De vijf bestuurders kregen elk een geldboete van 240 euro en 8 dagen rijverbod opgelegd. (TVR)