Bestuurder reageert zich na ruzie af op gaspedaal: politierechter neemt maand rijbewijs af Lieke D'hondt

27 februari 2019

12u11 0 Ronse Een ruzie binnen het huishouden heeft voor S.D. (37) uit Ronse een staartje gekregen in de politierechtbank. De man was zodanig opgefokt dat hij met meer dan honderd kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde.

“Ik ging mijn zoon ophalen bij de scouts, maar ik had net thuis een grote ruzie gehad. Ik heb me een beetje afgereageerd op het gaspedaal”, klinkt het bij de man. “Dat is niet mijn gewoonte. Ik kon eerst ook niet geloven dat ik zo snel had gereden.” De man zal ongetwijfeld twee keer nadenken als hij nog eens na een ruzie in de auto stapt. De politierechter legt hem een boete van 440 euro en een rijverbod van één maand op.