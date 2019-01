Bestuurder pleegt voor derde keer vluchtmisdrijf: rijbewijs ruim 4 maanden kwijt en boete van 3.600 euro



16 januari 2019

16u01 0 Ronse Een 42-jarige man uit Ronse moet zijn rijbewijs vier maanden en acht dagen inleveren omdat hij rechtdoor reed op een rotonde en daarna wegvluchtte. Hij moet ook een effectieve boete van 3.600 euro betalen.

Op 7 februari 2018 reed F.D. uit Ronse met zijn wagen rechtdoor op een rotonde. Hij beschadigde daarbij de boordstenen en enkele verkeersborden op de rotonde. Nadien reed de man weg. Achteraf bleek dat zijn wagen niet verzekerd was. De man verklaarde aan de politierechter dat hij in paniek was en daarom de vlucht nam. Hij wist nochtans wat de gevolgen kunnen zijn van een vluchtmisdrijf, want hij is er al twee keer voor veroordeeld. Dit keer moet hij zijn rijbewijs vier maanden en acht dagen inleveren. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen en moet hij slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek. De politierechter legde de man ook een effectieve boete van 3.600 euro op.