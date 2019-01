Bestuurder gedagvaard omdat minnelijke schikking naar oud adres is verstuurd: “Nu een viertal maanden niet verhuizen” LDO

30 januari 2019

15u40 0 Ronse Een snelheidsovertreding op 22 november 2017 in Ronse bracht A.N. (22) voor de politierechter.

De man reed 83 kilometer per uur waar hij 70 mocht. Een relatief kleine overtreding, waar hij een minnelijke schikking voor had gekregen. Omdat hij die niet heeft betaald, mocht hij het zelf komen uitleggen in de rechtbank. Daar legde hij uit dat hij de minnelijke schikking nooit heeft ontvangen. “Ik ben ondertussen een paar keer verhuisd, dus de brief is waarschijnlijk naar mijn oude adres verstuurd”, zei hij. Politierechter Pieter De Meyer legde de man een boete van 120 euro op. Daar komen nog kosten bij omdat de man gedagvaard is. In afwachting tot de boete in zijn bus valt, had de politierechter nog een tip voor de bestuurder. “Probeer nu een viertal maanden niet te verhuizen en dan komt het wel goed”, lachte De Meyer.