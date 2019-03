Bestuurder botst en besluit dan een dutje te doen in de wagen Lieke D'hondt

06 maart 2019

12u04 0 Ronse De politierechter in Oudenaarde kreeg woensdag een vreemde zaak voor de kiezen. Een bestuurder die bij het verlaten van zijn parkeerplaats tegen een geparkeerde wagen reed, besloot in plaats van de politie te bellen een dutje te doen in zijn auto. “Omdat het daarna misschien beter zou gaan.”

Y.D. kwam terug van een familiefeest toen enkele vrienden hem overtuigden om in Ronse nog iets te gaan drinken. Hij parkeerde zijn wagen in de Zuidstraat, maar merkte bij het wegrijden dat een andere auto erg dicht bij zijn wagen geparkeerd stond. Ondanks het feit dat hij onder invloed was van alcohol, probeerde hij zijn auto uit het parkeervak te manoeuvreren. Zijn poging mislukte en hij botste tegen de geparkeerde wagen. De man besloot daarop zijn pogingen te staken en een dutje te doen in zijn wagen. Hij hoopte dat hij daarna wel in staat zou zijn om weg te rijden, maar zo ver kwam het niet. De politie trof hem al slapend aan in zijn wagen, waardoor de man het mocht komen uitleggen in de politierechtbank. De politierechter legt de man nu een boete van duizend euro en een rijverbod van 15 dagen op.