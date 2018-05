Beste padelspelers naar Vloesberg 15 mei 2018

03u12 0

Chalet Radar in Vloesberg bij Ronse is nog tot 18 mei het decor van een padeltornooi. Daar komen de beste Belgische spelers op af. Nog maar anderhalf jaar geleden startte Chalet Radar met padel, een variant van tennis en squash. "We zijn van plan vaker tornooien te organiseren, ook voor de lagere reeksen", zegt Jeremie De Keyzer trots. Chalet Radar wil haar infrastructuur uitbreiden met twee overdekte terreinen. "We willen de grootste padelclub worden in de regio", zegt De Keyzer. Elke avond vanaf 19.30 uur tornooi in D'Hoppe 52. Zaterdag begint de eindronde om 9 uur. (LDO)