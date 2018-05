Bernard en Denise vieren diamant 04 mei 2018

Bernard Deleuze (81) en Denise Vandenabeele (81) hebben in het stadhuis van Ronse hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Bernard was vroeger vrachtwagenchauffeur, Denise werkte als poetsvrouw. Bernard en Denise houden ervan om er samen op uit te trekken naar de mooiste plekjes in België en Frankrijk.





Het echtpaar kreeg drie zonen en heeft ondertussen al vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.





(LDO)