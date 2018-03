Benevelde chauffeur weigert ademtest 31 maart 2018

Een chauffeur uit Ronse kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 3.200 euro en 6 maanden rijverbod opgelegd nadat hij bij een alcoholcontrole tegen de lamp liep. De man was volgens de agenten duidelijk onder invloed, maar hij weigerde een bloedproef en een ademtest af te leggen. "Hij liep al 8 veroordelingen op in de politierechtbank en ook enkele correctionele veroordelingen", merkte de procureur op. "Deze man heeft duidelijk een alcoholprobleem. Dat hij chauffeur is, stelt me dan ook allesbehalve gerust." Politierechter Cindy Stevenaert legde de man de 4 proeven op. Dat betekent dat hij ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moet afleggen en zien te slagen in medische en psychologische proeven.





(TVR)