Beloofd-campagne in Ronde-stijl 29 maart 2018

Alcohol drinken en rijden gaan niet samen, dat is duidelijk. Toch zat in tien procent van de gecontroleerde wagens na de Ronde van Vlaanderen vorig jaar een beschonken bestuurder. Dat percentage moet dankzij een nieuwe 'Beloofd-campagne' naar omlaag.





"Papa belooft om tijdens de Ronde van Vlaanderen 2018 niet te drinken als hij rijdt." Zo kopt de campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voor komende zondag. De campagne vertrekt vanuit het principe dat de bestuurders aan een geliefde beloven om zich te gedragen in het verkeer. De actie van zondag spitst zich vooral toe op alcoholgebruik. "Iedereen weet ondertussen wel dat drinken en rijden niet samengaan, maar in een heroïsch sportmoment als de Ronde van Vlaanderen durft dat verantwoordelijkheidsgevoel al eens te vervagen", klinkt het bij VSV. Daarom kunnen wielerfans zondag op www.beloofd.be beloven dat ze geen alcohol zullen drinken en daarna achter het stuur zullen kruipen. De belofte kunnen ze ook doen bij de vrijwilligers van VSV die aanwezig zullen zijn aan de pendelparking Plaza in Ronse, industriezone Bruwaan in Oudenaarde en de publiekszones Malanderpark in Ronse en Kwaremont in Kluisbergen. Daar krijgen ze een armbandje om zich een hele dag te herinneren aan hun belofte. Bij hun terugkeer kunnen de supporters bij de vrijwilligers een ademtest afleggen. Wie negatief blaast, maakt kans op verschillende wielerprijzen, waaronder viptickets voor De Brabantse Pijl en wielertruien van Flanders Classics. (LDO)