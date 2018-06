Belgische en Tunesische supporters vieren samen 25 juni 2018

02u31 0 Ronse De wedstrijd tussen België en Tunesië op het wk is in Ronse onder veel belangstelling gevolgd op het groot scherm op parking Portois. Tunesische en Belgische voetbalfans stonden er zij aan zij.

Belgische vlaggen, Tunesische vlaggen, trommels, toeters en tamboerijnen, de fans in Ronse haalden alles uit de kast om te supporteren voor hun favoriete team. Het waren uiteindelijk de Rode Duivels die de overwinning binnenhaalden, maar dat kon de sfeer voor de Tunesische fans niet bederven. Ook zij vierden de Belgische doelpunten en overwinning. "We zijn het meest fan van Tunesië, maar we supporteren ook voor België. Uiteindelijk zijn we allemaal Belgen", legde Yasmine Ben Farhat uit. Al zingend en dansend vatten ook zij de afterparty aan. (LDO)





