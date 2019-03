Belgian Fuel Card verhuist naar TIO3: “Op termijn aantal jobs verdubbelen” Lieke D'hondt

26 maart 2019

16u13 0 Ronse Belgian Fuel Card verhuist van de Grote Markt in Ronse naar Business Center TIO3 in de Oscar Delghuststraat. De verdeler van tankkaarten voor KMO’s en zelfstandigen is een bloeiend bedrijf dat de komende jaren zo’n vijftig extra jobs zal voorzien in de stad.

“We beginnen met plaatsgebrek te kampen op onze huidige locatie”, zegt hoofd van de verkoop Frédéric de Broux. “Daarom moesten we op zoek naar een nieuwe plek en TIO3 bleek ideaal. Daar hebben we plaats genoeg om de komende jaren te blijven groeien.” In de zomer van 2019 verhuizen de vijftig huidige medewerkers van Belgian Fuel Card naar de zesde verdieping van het business center. Het bedrijf schat dat het aantal werknemers de komende jaren kan verdubbelen en dat is goed nieuws voor de Ronsenaars die op zoek zijn naar een job in de bediendensector, want 85 procent van de werknemers komt uit de stad of de directe omgeving. Voorwaarde is wel dat de kandidaten tweetalig zijn.