Beklaagde in rechtbank: "krapuul, waar zijn mijn centen?" 16 juni 2018

"Krapuul, waar zijn mijn centen?" Dat riep E.D. naar de procuceur en rechter in de Oudenaardse politierechtbank, waar hij terecht stond voor een verkeersovertreding. Zo stelden agenten in Ronse vast dat zijn kleinkind op de achterbank geen gordel droeg. De man kreeg een minnelijke schikking in de bus, maar kon wegens financiële problemen het bedrag niet in één keer betalen. Daarom besloot hij elke maand 25 euro te storten. De man werd toch gedagvaard omdat de boete niet tijdig werd betaald. Dat was niet naar de zin van de man die dacht dat zijn overgeschreven geld nu spoorloos was. De politierechter stelde de zaak uit om na te gaan of de boete intussen volledig werd betaald. (TVR)