Beiaardier op groot scherm 01 augustus 2018

Tijdens de zomermaanden weerklinkt de beiaard van de Sint-Hermeskerk nog meer over de stad. In augustus en september staan vier beiaardconcerten gepland. Dit telkens op zondagavond om 20 uur. De binnentuin van het voormalige kloosterpand naast de kerk aan de ingang van de crypte fungeert als luisterplaats. Je krijgt er een gratis programmaboekje en bovendien is de beiaardier te zien op groot scherm. Els Debevere, stadsbeiaardier van Nieuwpoort, bijt op zondag 12 augustus de spits af. De toegang is gratis. (TVR)