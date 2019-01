Beeld van Ronsenaar Mark Manders te bewonderen in Central Park: “De belangrijkste plek om te exposeren” Lieke D'hondt

16 januari 2019

15u11 0 Ronse Kunstenaar Mark Manders zet Ronse een stukje op de wereldkaart. De Nederlands-Belgische kunstenaar die al jaren in Ronse woont, mag één van zijn werken in Central Park in New York exposeren. “Een paar miljoen mensen zullen mijn werk passeren.”

Tilted Head, zo heet het beeld dat vanaf 6 maart door de bezoekers van Central Park in New York te bewonderen zal zijn. Het is een bronzen werk dat een schuinliggend vrouwenhoofd afbeeldt. “Het beeld is speciaal ontworpen voor de locatie”, vertelt Manders. “Het straalt rust, maar tegelijk ook kracht uit. Dat vind ik zelf heel mooi.”

Dat Manders het kunstwerk mag plaatsen in het stadspark van Manhatten is geen echte verrassing. De kunstenaar is internationaal bekend. Zo nam hij in 2013 deel aan de Biënnale in Venetië en mocht hij al op tal van internationale platformen exposeren, waaronder ook in Amerika. Dat bleef niet onopgemerkt door Public Art Fund, de curator van de expositie in Central Park. “Ik heb al meerdere museumtentoonstellingen gehad in Amerika. Dat is stap voor stap gegaan. De curatoren van de tentoonstellingsplek in Central Park hebben mijn werk op enkele van die tentoonstellingen gezien en hebben gevraagd om een voorstel te doen. Dat is voor mij als kunstenaar natuurlijk heel eervol. Er zullen een paar miljoen mensen langs mijn werk passeren. New York is nog steeds de belangrijkste plek om te exposeren.”

Ondertussen is het beeld per schip onderweg naar Amerika. Ter plaatse moet het nog op een sokkel geplaatst worden en vanaf dan kan iedereen ervan genieten. “Ik schat dat het beeld tot na de herfst in Central Park zal staan. Daarna vinden we hopelijk een permanente plek voor het beeld ergens in Amerika”, zegt Manders.

Ronsenaar

Met het beeld zet Manders ook Ronse een klein beetje op de wereldkaart, want de man woont al sinds 2005 in de stad in de Vlaamse Ardennen. “Ik was 14 jaar geleden op zoek naar een permanent atelier. Ik zocht naar een rustige plek, centraal gelegen in Europa. Ik vond Ronse meteen erg mooi. Het was toen een onderschatte stad en daardoor natuurlijk betaalbaarder.”

Ondertussen werkt Manders ook aan een nieuw atelier in Ronse: op de bedrijvensite Pont West. Ronse is blijkbaar de ideale locatie voor de kunstenaar. “Het beeld over Ronse is nu ook aan het kantelen en steeds meer mensen zien in hoe bijzonder mooi deze voormalige textielstad eigenlijk is. Omdat het economisch lang niet goed ging met Ronse is er veel architectuur bewaard gebleven. Er waren weinig projectontwikkelaars in geïnteresseerd waardoor er gelukkig weinig gesloopt is. Ik vind het fijn om te merken dat Ronsenaars steeds trotser op hun stad zijn geworden de afgelopen jaren. Je voelt dat er van alles beweegt en dat er heel veel initiatieven worden genomen.”