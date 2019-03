Bedreigingen aan adres van de politie kunnen Ronsenaar duur te staan komen: Openbaar Ministerie vraagt acht maanden cel Lieke D'hondt

14 maart 2019

16u41 0 Ronse Drie afzonderlijke feiten van smaad en weerspannigheid tegenover de politie kunnen Ronsenaar T.P. duur komen te staan. De man riskeert 8 maanden cel een boete van 800 euro omdat hij onder andere heeft gezegd dat hij een agent “een kogel door het hoofd zou schieten.”

De 32-jarige Ronsenaar is ondertussen goed gekend bij de lokale politiediensten. Bij een arrestatie in maart 2017 dreigde hij ermee de neus van een agent te breken, in december 2017 maakte hij het te bont tijdens een familieruzie aan de McDonald’s in Zingem en gedroeg hij zich agressief naar de politie toe. In februari 2018 kwam de politie opnieuw ter plaatse voor een familieruzie. Toen bedreigde hij de agenten met de dood. Hij riep dat de agenten weg moesten gaan en dat hij hen “een kogel door het hoofd zou schieten”.

Het Openbaar Ministerie vraagt voor alle feiten samen een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro. “Dat hij een kort lontje heeft, kunnen we niet betwisten”, geeft de advocaat van de 32-jarige man toe. “Maar de agenten waren niet geïntimideerd door de bedreigingen. Dat hebben ze zelf verklaard.” De rechter heeft de zaak in beraad genomen en doet uitspraak op 25 april.