Basisschool Sancta Maria zamelt 6.147,12 euro in voor jeugdbeweging Akabe Scouts Ronse Lieke D'hondt

20 maart 2019

13u36 1 Ronse De Akabe Scouts Ronse hebben een financiële boost gekregen dankzij basisschool Sancta Maria. Zij zamelden tijdens de Warmste Week via de verkoop van wafels, koekjes en popcorn 6.147,12 euro in voor de jeugdbeweging.

“Met het geld kunnen we de werking toegankelijker maken voor jongeren met een beperking. We kunnen onder andere de kampen goedkoper maken”, zegt Gregorio De Groote van Akabe. Hij doet ook een oproep naar kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met een lichamelijke of mentale beperking. Zij zijn welkom om elke twee weken tussen 14 en 17 uur deel te nemen aan de activiteiten. Wie interesse heeft, kan een e-mail sturen naar akabe@scoutsronse.be.