Basisscholen Glorieux en Sancta Maria smelten samen 19 juni 2018

Er zit een fusie aan te komen tussen basisscholen Sancta Maria en Glorieux in Ronse. De scholen bevinden zich op dezelfde campus, waar ook de secundaire Glorieuxschool gevestigd is. Het secundair onderwijs fusioneerde er al jaren geleden, maar nu is het basisonderwijs aan de beurt. Vanaf 1 september 2019 zal de geleidelijke fusie ingezet worden. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan en wanneer de fusie voltooid zal zijn, is nog niet bekend. De samensmelting past binnen het masterplan dat uitgewerkt wordt voor de scholencampus. Een onderdeel ervan is dat de site uit één secundaire school, één basisschool en één kleuterschool zal bestaan. Binnenkort krijgen ook de ouders van de leerlingen verdere toelichting bij de plannen. (LDO)