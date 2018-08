Barbecue bij brandweerpost Ronse 14 augustus 2018

De brandweerpost van Ronse organiseert op zondag 9 september, tijdens de Septemberfeesten, een barbecue. Iedereen is welkom tussen 11.30 en 14.30 uur in de kazerne aan de Veemarkt om te genieten van de barbecue en kennis te maken met de lokale brandweer. Er is ook kinderanimatie voorzien. De organisatie gaat uit van SOFOBRO vzw, het Sociaal Fonds Brandweer Ronse. De opbrengst gaat naar de lokale werking van de Ronsese brandweer. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle brandweerlieden van de post. Volwassenen betalen 18 euro, de kaarten voor kinderen kosten 12 euro. (LDO)