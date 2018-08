Avontuurlijke weken in stedelijk zwembad 08 augustus 2018

Nog tot eind augustus kan je in het Ronsese stedelijk zwembad aan de Engelsenlaan genieten van een avontuurlijk zwempartijtje. Zo wordt het zwembad in de week van 13 tot 17 augustus dagelijks tussen 15 en 18 uur omgedoopt tot een groot ballenbad met maar liefst 1.000 ballen, inclusief glijbaan. In de twee daaropvolgende weken worden er springkastelen op het water geplaatst. Meer info via 055/23.28.99 of zwembad@ronse.be. (TVR)