Autoruit sneuvelt door liefdesverdriet 01 juni 2018

02u58 0 Ronse De 35-jarige L.L. uit de Waalse gemeente Frasnes-lez-Anvaing heeft zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor verkeersagressie in Ronse.

De beklaagde ging uit in het centrum van Ronse en flirtte er met een vrouw. Toen een andere man de dame later op de avond naar huis bracht, sloegen de stoppen van de beklaagde door. Hij dacht namelijk dat de vrouw zijn vriendin was omdat ze hadden geflirt. Hij besloot de confrontatie aan te gaan en volgde de man. Hij parkeerde zijn auto in het midden van de weg en sloeg de achterruit van de wagen van het slachtoffer aan diggelen. De procureur vorderde voor deze daad van verkeersagressie een celstraf van drie maanden en een boete van vijftig euro.





De beklaagde benadrukte in de rechtbank dat het niet zijn bedoeling was om de ruit kapot te maken. "Ik heb het niet met opzet gedaan. Ik dacht dat het meisje mijn vriendin was en de andere man wou steeds vertrekken toen ik hem daarop aansprak. Daarom heb ik op zijn auto geslagen." Op 28 juni weten we hoe de rechter oordeelt. (LDO)