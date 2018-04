Auto vat vuur 30 april 2018

02u31 0

De brandweerpost van Ronse heeft zaterdag een auto geblust in de Cyriel Buyssestraat in Ronse. De wagen vatte iets voor 10.30 uur vuur, wellicht door een kortsluiting achterin de wagen. De brandweermannen konden verhinderen dat de auto volledig uitbrandde. Een takelwagen kwam het voertuig wegslepen. De Cyriel Buyssestraat was een tijdlang afgesloten.





(DCRB/LDO)