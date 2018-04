Auto uitgebrand 23 april 2018

04u34 0

Op het Edmond Van Beverenplein in Ronse is gisterennamiddag een auto uitgebrand.





De wagen stond geparkeerd nabij de Karel Lodewijk Ledeganckstraat. Bij aankomst van een team van de brandweerpost van Ronse stond het voertuig in lichterlaaie.





De vlammen veroorzaakten ook schade aan een tuinhuis, maar de brandweer kon beletten dat het vuur verder uitbreidde. De oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend. Een branddeskundige is aangesteld om de zaak uit te klaren. (DCRB)