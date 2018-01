Auto brandt uit 02u51 0 Foto D'hondt Van de auto blijft enkel schroot over.

Op het Georges Eeckhoutsquare, een rustig straatje aan de Georges Eeckhoutstraat waar vooral garageboxen staan, is gisteravond omstreeks 22 uur een wagen uitgebrand. De brandweer stuurde nog blusploegen ter plaatse, maar die konden niet verhinderen dat het voertuig in vlammen opging. Ook de politie kwam ter plaatse, al blijft het voorlopig onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. (DCRB/LDO)