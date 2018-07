Ateliers Ronse: het beste van 2 werelden SITE CYR CAMBIER EVOLUEERT NAAR WOON-EN BEDRIJVENPARK LIEKE D'HONDT

07 juli 2018

02u40 0 Ronse De plaats waar vroeger textielfabriek Cyr Cambier stond, zal evolueren naar een site met dertien bedrijfsloodsen en zeven woonlofts. "Wonen en werken zullen er in harmonie verenigd zijn", zegt Kristof De Smet van ontwikkelaar BROCAP.

In 2013 ging textielfabriek Cyr Cambier tegen de vlakte en veranderde de locatie in een grasveld, maar een nieuwe invulling voor de site was er tot nu toe niet. De stad was wel op zoek naar een manier om een overgang te maken tussen de zware industrie van textielbedrijf Utexbel en de woonomgeving daarrond. Er werd overwogen om een KMO-zone te maken, maar ontwikkelaar BROCAP stelde uiteindelijk het project 'Ateliers Ronse' voor. Dat laat de site tussen de Jan van Nassaustraat en de Ives-Sabin Maghermanlaan evolueren naar een woon- en bedrijvenpark.





"We zullen een hybride project realiseren met dertien kleine bedrijfsloodsen en zeven woonlofts die uitkijken over de omliggende daken", legt Kristof De Smet van BROCAP uit.





"Op die manier kunnen we duurzaam wonen en werken combineren." Het uitzicht van de nieuwe gebouwen in het park zal aansluiten bij de huidige woonbuurt en zal dus niet industrieel zijn. Het speelpleintje en de parking op de hoek van de Jan van Nassaustraat en de Ives-Sabin Maghermanlaan zullen blijven bestaan en krijgen na de realisatie van Ateliers Ronse een opknapbeurt van de stad. Ook de oevers van de beek die aan de rand van de site loopt, zullen aangepakt worden. Daar komt een groene strook met rustbankjes.





Lokale bedrijven

In de dertien loodsen van het woon- en bedrijvenpark zal niet eender welk bedrijf zich kunnen vestigen. "Zware industrie zal niet welkom zijn op de site. We zien de bedrijfsloodsen eerder als opslagplaatsen voor bedrijven met een lokale afzetmarkt. We denken dan aan de plaatselijke loodgieter of elektricien. Zij kunnen boven hun loods in een loft gaan wonen", zegt De Smet. Er zal ook een parkreglement opgesteld worden waaraan de bedrijven zich zullen moeten houden. De ontwikkelaar en het stadsbestuur maken zich sterk dat de combinatie wonen en werken ervoor zal zorgen dat alles vlot verloopt op de site. "De zeven gezinnen die op de site zullen wonen, zullen eventuele overlast als eerste kunnen signaleren, maar we verwachten dat er een harmonie komt tussen wonen en werken. Ik denk niet dat de bedrijven al om vijf uur 's ochtends lawaai gaan maken als er boven hun loods een gezin woont."





BROCAP hoopt begin 2019 te kunnen aanvatten met de realisatie van het project. In het snelste scenario zouden de eerste gebouwen na de zomer van 2019 klaar kunnen zijn.