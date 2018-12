Arlan Pessemier en Joëlle Devos zijn een gouden paar Lieke D'hondt

10 december 2018

14u07 0 Ronse De burgemeester en schepenen ontvingen Arlan Pessemier (72) en Joëlle Devos (70) op het stadhuis ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het paar heeft één zoon en ondertussen ook één kleindochter. Arlan was vroeger actief bij de bank ING en Joëlle gaf les in het derde leerjaar. Arlan en Joëlle zijn nog steeds actieve wandelaars en zijn verknocht aan de Fiertel. Ook de bloemen en planten in de tuin krijgen veel aandacht van het echtpaar en ze ontdekten hun liefde voor dansen. Reisjes kunnen eveneens niet meer ontbreken voor Arlan en Joëlle.