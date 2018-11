Archeologische sporen van pottenbakkersambacht ontdekt op site nieuwbouwproject Obelisk Lieke D'hondt

26 november 2018

19u04 0 Ronse Het archeologisch onderzoek van onafhankelijk studiebureau voor Bouwhistorie en Archeologie (BAAC) heeft op de site van nieuwbouwproject Obelisk op de Grote Markt in Ronse enkele belangrijke vondsten opgeleverd. Onder meer een baksteenoven en duizenden scherven tonen aan dat de ambachten zich dicht bij de Grote Markt situeerden.

Op de plaats waar het vroegere gebouw van Securex stond, op de hoek van de Grote Markt met de Peperstraat en de Oude Vesten, zal de komende maanden hard gewerkt worden aan een nieuw appartementencomplex, Obelisk. Toch was er de laatste weken ook bedrijvigheid van een andere soort, want er moest eerst nog een verplicht archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Archeologen van BAAC Vlaanderen bvba onderzochten en registreerden de ondergrond nauwkeurig en kunnen nu enkele opvallende resultaten bekendmaken. “Met dit onderzoek kunnen we voor het eerst een blik werpen op een ambachtelijke zone binnen de historische kern van Ronse”, zegt Jeroen Vanden Borre van BAAC Vlaanderen. Dat de ambachten zich zo dicht bij de Grote Markt situeerden, is nieuwe informatie voor de archeologen.

Vijftiende eeuw

“Opvallend zijn het grote aantal aangetroffen sporen die we in verband kunnen brengen met het pottenbakkersambacht, waaronder de restanten van twee pottenbakkersovens en tientallen afvalkuilen”, zegt Vanden Borre. “Op basis van de grote hoeveelheid aardewerk kunnen we deze voorlopig in de vijftiende eeuw dateren. Aangezien dit de eerste keer is dat er in Ronse dergelijke ovens aangetroffen werden, is deze site zowel wetenschappelijk als historisch van groot belang voor het onderzoek naar de ontwikkeling en de organisatie van de pottenbakkers in Ronse.”

Baksteenoven

Naast het aardewerk vonden de archeologen op de site ook een grote baksteenoven die ongeveer 6,5 bij 4,5 meter mat. “Op de bodem van de veldoven waren zelfs nog een deel van de oorspronkelijke bakstenen te zien. Deze stenen waren niet goed gebakken en werden daarom achtergelaten bij de opgave van de oven”, weten de archeologen.

De onderzoekers zullen de tienduizenden scherven en sporen het komende jaar verder onderzoeken en vergelijken met vondsten uit andere steden en gemeenten. “Op basis van deze resultaten kan een bijzonder boeiende pagina aan de geschiedenis van Ronse toegevoegd worden”, besluit Vanden Borre.