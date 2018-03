Archeologen vinden eeuwenoud reliekhoudertje 02 maart 2018

Archeologen hebben tijdens de opgravingen aan het Kaatsspelplein meteen een unieke vondst gedaan. Tussen de stenen van een oud wegdek vonden ze een metalen hangertje dat wellicht dateert uit de jaren 1500.





Voordat de stad kan beginnen met de heraanleg van De Vrijheid, voeren archeologen van Solva opgravingen uit in het historische hart van Ronse. Al snel legden zij een middeleeuws wegdek bloot, wat eigenlijk een voorloper van het Kaatsspelplein is. "Tussen de stenen van dat wegdek hebben we nu een soort hangertje gevonden", zegt archeoloog Ruben Pede. "Op de ene zijde ervan staat een afbeelding van Sint-Cornelius en op de andere zijde staat Sint-Hermes, de figuur waar het in Ronse allemaal om draait. Het zou een soort reliekhoudertje kunnen zijn, want het lijkt platgedrukt en kon mogelijk iets bevatten. De relieken van Sint-Hermes en Sint-Cornelius zijn bewaard in de Sint-Hermeskerk en werden door pelgrims sinds de middeleeuwen bezocht en vereerd. Waarschijnlijk is één van de pelgrims zijn bedevaartsouvenir tussen de stenen kwijtgespeeld. Aan de hand van deze unieke vondst kunnen we dus meteen de link leggen naar de Sint-Hermeskerk en de functie van de Vrijheid als bedevaartsoord", zegt Pede.





Het hangertje zal nu verder schoongemaakt en onderzocht worden door de archeologen. (LDO)