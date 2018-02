Archeologen leggen De Vrijheid bloot 15 februari 2018

02u51 0

Een team van archeologen van Solva is begonnen met de opgravingen in het historisch stadscentrum De Vrijheid in Ronse. Voordat de aannemers starten met de heraanleg van De Vrijheid, zullen zij de geschiedenis van de oude stadskern blootleggen.





Op dit moment onderzoeken de archeologen een zone op het Kaatsspelplein. Daar vonden ze al restanten van wat vermoedelijk een voorloper is van het plein in de late middeleeuwen. De komende weken zal het team dieper en dus verder in het verleden graven. De kans bestaat dat de archeologen zelfs verwijzingen vinden naar het leven voor de middeleeuwen. "Volgens de overlevering zou op deze plek in de zevende eeuw een religieuze nederzetting zijn geweest. Al is het maar de vraag of die legende klopt", zegt archeoloog Ruben Pede. Het archeologisch onderzoek zal drie tot vier weken duren. (LDO)