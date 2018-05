Archeologen geven duiding bij opgravingen 07 mei 2018

02u36 0 Ronse Heel wat geïnteresseerden hebben in Ronse een rondleiding gevolgd over de opgravingen in de Vrijheid. Een hele namiddag lang gaven de archeologen uitleg over hun recente vondsten op de site aan de Sint-Hermeskerk.

In februari begon het archeologisch onderzoek in de Vrijheid omdat aannemers de zone rond de Kleine Markt binnenkort zullen heraanleggen. Sinds het begin van die opgravingen vonden de archeologen al verschillende kostbare voorwerpen zoals een pelgrimsmedaillon met de afbeelding van Sint-Hermes, een Spaanse munt, een rekenpenning en een beeldje van een naakte man.





Over die vondsten kregen de geïnteresseerden afgelopen zondag meer uitleg. Ze mochten ook zelf de laat-middeleeuwse straatniveaus betreden en konden zo met eigen ogen een deel van de oude kerkhofmuur zien. Ook de brandlaag, een gevolg van zware stadsbranden op het einde van de vijftiende en het midden van de zestiende eeuw, waren nog duidelijk zichtbaar in het veld. (LDO)