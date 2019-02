Aperitiefconcept l’Heure de l’Apéro zet bij eerste editie in 2019 extra in op verantwoord uitgaan Lieke D'hondt

19 februari 2019

14u12 1 Ronse Ondernemers David Van Malcot en Aaron Demeulemeester uit Ronse organiseren op 21 februari de eerste l’Heure de l’Apéro van 2019. Een aperitiefconcept voor dertigplussers, met aandacht voor verantwoord feesten.

l’Heure de l’Apéro zag het levenslicht in 2018 en ook in 2019 gaat het gezellige initiatief verder. Het opzet is nog steeds hetzelfde: dertigplussers komen op een donderdag na het werk samen voor een hapje en een drankje. Ondertussen kunnen ze genieten van livemuziek en een dj. “l’Heure de l’Apéro vindt acht keer per jaar plaats, telkens op een originele locatie”, zegt Aaron Demeulemeester. “Deze keer hebben we gekozen voor de openlucht showroom van tuinconstructies VEH. Het thema is een winterbarbecue.”

Verantwoord feesten

Dit jaar zetten de ondernemers extra in op verantwoord uitgaan. “Dankzij de steun van het lokale watermerk Eaulala bieden we de klanten vanaf 22 uur gratis water aan. We hebben ook een gratis shuttledienst klaarstaan om de mensen thuis op te halen en naar huis te brengen”, zegt Demeulemeester.