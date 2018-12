Angélique Syroit staat gemeenteraadszitje af aan Jo Cornelus Lieke D'hondt

20 december 2018

14u06 0 Ronse Gemeenteraadslid Angélique Syroit (N-VA) zal haar mandaat in de gemeenteraad van Ronse niet opnemen in de volgende legislatuur. Eerste opvolger Jo Cornelus zal haar plaats innemen.

Hoewel Angélique Syroit met 427 voorkeurstemmen voldoende stemmen kreeg om een zitje te krijgen in de gemeenteraad, heeft ze besloten alleen te zetelen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). “Mijn voorkeur gaat uit naar persoonsgebonden dossiers. In de gemeenteraad komen die te weinig aan bod en dus kies ik voor een engagement in het Bijzonder Comité”, laat Syroit weten. Jo Cornelus zal haar vervangen in de gemeenteraad. “Dat is voor mij een hele verrassing. Ik zal het mandaat met veel passie voor Ronse opnemen”, zegt Cornelus.