Anderstaligen (even) in de kou gelaten LOKET VOOR NEDERLANDS LEREN IN RONSE SLUIT TIJDELIJK DEUREN RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

23 januari 2018

02u48 0 Ronse De onderwijsverstrekkers van het volwassenenonderwijs in Ronse en Oudenaarde maken zich ernstige zorgen. Vanaf 24 januari zal er in Ronse geen contactpunt meer zijn voor anderstaligen die Nederlands willen leren. "Onaanvaardbaar", reageren de onderwijsverstrekkers.

Anderstaligen die Nederlands willen leren, konden tot voor kort terecht bij het loket van het Agentschap voor Integratie en Inburgering in Ronse. Daar kon je na een test en een gesprek bepalen bij welke onderwijsverstrekker, het CVO Volwassenenonderwijs of het Centrum voor Basiseducatie, je terecht kon voor een cursus Nederlands. Dat systeem verandert nu. "Het Agentschap heeft recent beslist dat de vestiging in Ronse onmiddellijk moet sluiten. Daardoor moeten anderstaligen die Nederlands willen leren eerst een telefonische afspraak maken via een centraal nummer in Gent om vervolgens een afspraak te krijgen voor een taalscreening in Oudenaarde, minstens een maand later", legt Bart Tsiobbel, directeur van het Centrum voor Volwassenonderwijs Vlaamse Ardennen uit. Die procedure is te omslachtig volgens hem. "Enerzijds moeten zoveel mogelijk anderstaligen Nederlands leren, maar anderzijds wordt het hen moeilijk gemaakt. Er zijn te veel drempels voor een doelgroep die het dikwijls al niet gemakkelijk heeft."





Bediening minimaal

Dat net het loket van Ronse sluit, vindt Tsiobbel vreemd. "Net hier is een grote groep anderstaligen. In Oost-Vlaanderen staat Ronse zelfs op de derde plaats qua aantal anderstaligen die Nederlands willen leren. Zij moeten nu naar het loket in Oudenaarde waar de bediening ook al minimaal is."





Het Agentschap voor Integratie en Inburgering benadrukt dat de sluiting van het loket in Ronse niet definitief is. "Het Agentschap is momenteel bezig met een herstructureringsoefening. Daarom zetten we de invulling van twee vervangingscontracten in Ronse even on hold", legt woordvoerster Ellen Coopman uit. "Daardoor zal het contactpunt in Ronse gedurende een paar weken sluiten, maar dat is geen definitieve beslissing. We zullen op termijn bekijken op welke plaatsen er het meeste nood is aan contactpunten."





Lesgevers ontslaan

De kans bestaat dus dat er binnen een paar weken opnieuw een contactpunt is in Ronse, maar Tsiobbel stelt zich toch vragen bij de aanpak van het Agentschap. "Wij krijgen andere signalen over het loket in Ronse. Als het van hen afhing, dan sloot het loket al afgelopen zomer. Toen hebben we dat gelukkig kunnen voorkomen, want zo'n sluiting zal grote gevolgen hebben. Veel kandidaat-cursisten zullen niet meer binnen een aanvaardbare termijn georiënteerd worden en er zullen lange wachtrijen ontstaan. Daardoor vrezen wij dat we cursussen zullen moeten schrappen en lesgevers zullen moeten ontslaan." De onderwijsverstrekkers in Ronse en Oudenaarde vragen dan ook aan het Agentschap om het loket in Ronse zeker opnieuw te openen.