Anderhalve maand na werkstraf slaat beklaagde weer aan het stelen: twee jaar cel gevorderd LDO

17 december 2018

13u26 0 Ronse De 19-jarige A.A. uit Ronse is voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verschijnen voor een reeks inbraken. De jongeman had het samen met een onbekende handlanger onder meer gemunt op enkele scholen in Oudenaarde en een nachtwinkel. Hij ging ook aan de haal met een mountainbike aan het station in Ronse.

De beklaagde schuwde het geweld niet. Hij had een neppistool op zak en één van de inbraken ontaardde in een vechtpartij van een half uur. De jongeman was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. “Anderhalve maand voor de feiten werd hij al eens veroordeeld voor diefstal. Toen kreeg hij een werkstraf, maar dat heeft blijkbaar geen effect gehad”, zei de procureur. Hij vorderde ditmaal een celstraf van twee jaar.

De jonge Ronsenaar staat momenteel onder elektronisch toezicht en kwam naar de rechtbank om zichzelf te verdedigen. “Ik beloof dat het de laatste keer was. Ik ben bijna twintig jaar nu, ik wil gaan werken.” De rechter benadrukte tijdens de zitting nog eens de zwaarwichtigheid van de feiten. “Wat u heeft gedaan is niet fraai. Met twee personen ’s nachts inbreken met een wapen, dat zijn zware feiten. U heeft te veel films gezien.” Het vonnis zal klaar zijn op 14 januari.