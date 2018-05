Alsico bouwt CO2-neutraal gebouw 04 mei 2018

03u07 0 Ronse Werkkledingspecialist Alsico opent in2019 een nieuw en CO2-neutraal gebouw op bedrijventerrein Pont West.

De 120 werknemers van de huidige sites van Alsico in de Zonnestraat en de Merodestraat zullen op termijn verhuizen naar Pont West. Daar kan het bedrijf verder groeien en is er ruimte voor nieuwe jobs. Het gebouw wordt bovendien CO2-neutraal, helemaal volgens de filosofie van het bedrijf. "We meten hoeveel CO2 elke stap in het productieproces uitstoot en koppelen daar acties aan. Met onze nieuwe vestiging kunnen we onze milieu-impact verkleinen", zegt algemeen directeur Vincent Siau.





Circulaire economie

Het bedrijf werkt ook volgens de circulaire economie. Elk product van Alsico gaat zo lang en hoogwaardig mogelijk mee in de keten.





"Zo helpen we de afvalberg te verkleinen. Cijfers tonen aan dat we elk jaar 16 kilogram textiel per persoon weggooien. De helft wordt hergebruikt, de andere helft gaat in de verbrandingsoven en stoot dus CO2 uit", zegt duurzaamheidsverantwoordelijke Wouter De Broeck.





"Om dat te voorkomen, werken we onder andere samen met wasserijen en zorgen we ervoor dat onze kledij herstelbaar is. Is het toch te versleten, dan kunnen we het recycleren. Van een deel maken we nieuwe stoffen, een ander deel persen we samen met plasticafval tot het composiet Cliff. Dat kan dienen als grondstof voor bijvoorbeeld tafels, bloembakken of de versteviging van oevers", zegt Siau.





(LDO)