Albert Heijn zoekt 50 medewerkers voor gloednieuwe winkel 25 juli 2018

02u43 0 Ronse De nieuwe Albert Heijn-winkel in het winkelcentrum Shopping Plaza aan de César Snoecklaan opent nog dit najaar. Er worden momenteel zowat 50 gemotiveerde werknemers gezocht.

Na maandenlange geruchten is het eindelijk officieel: Albert Heijn Ronse opent nog dit najaar de deuren in het pand waar voordien onder andere Carrefour en Match Floor and More gevestigd zaten. "Ik heb de eerste Albert Heijn in West-Vlaanderen geopend en de mensen uit Roeselare aan de Hollandse vla gekregen", zegt franchisenemer Jean-Paul Fraeyman. "Klanten sloten al snel Albert Heijn in hun hart en dat smaakt naar meer. Daarom dat ik ontzettend trots ben om een nieuwe winkel te openen in Ronse."





Jean-Paul is momenteel op zoek naar een 50-tal enthousiaste mensen voor uiteenlopende functies zoals teamleiders, winkelbedienden en jobstudenten. Dit zowel voor deeltijdse als voor voltijdse trajecten. De wervingen gaan nu van start. Geïnteresseerden kunnen hun cv en motivatiebrief sturen via de website van Albert Heijn.





De Ronsese vestiging van Albert Heijn wordt de tweede in de Vlaamse Ardennen. (TVR)