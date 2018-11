Al tachtig buurtbewoners dienen bezwaar in tegen woon- en bedrijvenpark ‘Ateliers Ronse’ Grote ongerustheid over de manier waarop de site Cyr Cambier nieuwe invulling krijgt Lieke D'hondt

15u11 0 Ronse Tachtig buurtbewoners hebben bezwaar ingediend tegen de ontwikkeling van ‘Ateliers Ronse’ op de voormalige site Cyr Cambier tussen de Jan van Nassaustraat en de Ives-Sabin Maghermanlaan. Zij vrezen extra verkeer en vragen zich af welke bedrijven er zullen komen.

Het voorstel is om er een woon- en bedrijvenpark te creëren waar wonen en werken in harmonie samen gaan. Projectontwikkelaar BROCAP stelde in juli tijdens een infovergadering ‘Ateliers Ronse’ voor aan de Ronsenaars. Het project zal bestaan uit dertien bedrijfsloodsen en zeven woonlofts waar lokale bedrijven zich kunnen vestigen. Een deel van de buurt staat niet te springen om het nieuwe project. Tachtig buurtbewoners dienden tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift in, waaronder ook een school. Zij vrezen dat de ontwikkeling van de site als woon- en werkzone veel extra verkeer met zich mee zal brengen en ze maken zich zorgen over welke bedrijven er zich zullen vestigen.

Verkoop van stuk weg

De bezwaarschriften waren voer voor discussie tijdens de jongste gemeenteraad. Op de agenda stond namelijk het verkoopbaar stellen van een stukje grond op de Engelsenlaan en een in onbruik geraakt stuk weg in de Jan van Nassaustraat. Dat zou in een latere fase verkocht worden aan de projectontwikkelaar om ‘Ateliers Ronse’ te realiseren.

“De stad heeft de huizen aan dat stukje straat gekocht om te laten slopen, maar nu heeft het geen nut meer om de weg te houden”, zei schepen van Openbare Werken Tom Deputter (Open Vld). Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang waren het daar niet mee eens. Zij zouden liever hebben dat de meerderheid nog geen actie onderneemt die de ontwikkeling van Ateliers Ronse voorbereidt zolang het openbaar onderzoek loopt. “Nu lijkt het alsof we zeggen dat alles al in kannen en kruiken is en we geen rekening houden met de bezwaarschriften van de buurt”, zei Eric Tack (Vlaams Belang).

“Bezwaren zeker behandelden”

Schepen Deputter benadrukte dat het verkoopbaar stellen van het stuk weg wel een goede zaak is. “Dan kunnen we het sneller verkopen als het project goedgekeurd wordt. Gaat het project niet door, dan verandert er niets en verkopen we niet. We wijzigen enkel het statuut van het stukje weg, dus deze beslissing heeft niets te maken met de discussie over de site Cambier.”

Ondanks de vraag van sp.a en Vlaams Belang om het agendapunt uit te stellen en de afronding van het openbaar onderzoek op 27 november af te wachten, is het punt goedgekeurd. “Maar we benadrukken dat deze beslissing niets te maken heeft met de bezwaren tegen het project op de site Cambier. Die bezwaren zullen door de bevoegde diensten objectief behandeld worden”, zei schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V).